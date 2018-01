Uma janela para o universo no seu PC

Quando o ótico holandês Hans Lippershey construiu um tubo com diversas lentes integradas, o primeiro telescópio, não imaginou que as estrelas longínquas um dia ficariam a um clique de distância. Isso foi em 1608. Exatos 400 anos depois, explorar o universo está ao alcance de qualquer um, pelo computador. Um programa lançado na semana passada pela Microsoft disponibiliza a internautas o conhecimento acumulado nesses quatro séculos e democratiza o acesso à ciência. Batizado de WorldWide Telescope (www.worldwidetelescope.org), o projeto reúne imagens captadas por sondas espaciais e pelos principais telescópios do mundo a uma tecnologia de navegação por imagens especialmente desenvolvida. Com uma boa conexão à internet, é possível, por exemplo, chegar perto de cada cratera da lua, ver onde as estrelas se formam na via láctea e viajar até Plutão, o ex-planeta do sistema solar. No total, o banco de dados organiza 1 terabyte de informação (o equivalente a mil gigabytes). A idéia de trazer o espaço para a tela do computador não é nova. O Google já havia feito experiência semelhante no ano passado, com o Google Sky, uma das ferramentas do programa Google Earth. A diferença é a intenção do programa, que procura mapear imagens estáticas e organizar algumas explicações astronômicas. O WorldWide Telescopy é um explorador. Consegue transformar os dados dos telescópios em imagens 3D manipuláveis, o que torna a navegação não só mais amigável como realista e crível. "Nossa galáxia realmente tem um buraco negro gigante? Agora você descobre isso sozinho", afirma o diretor do Microsoft Research, Curtis Wong. O projeto tem o mérito de agradar usuários avançados e leigos. Astrônomos conseguem ter acesso remoto a telescópios baseados no México e no próprio espaço, como o Hubble, por exemplo. Já as crianças podem aprender com clipes gravados por especialistas em astronomia, em que explicam fenômenos estrelares, como as supernovas. "Experimentos como esse despertam o interesse pelos mistérios da vida", afirma o diretor do Planetário de São Paulo, Fernando Nascimento. "Está no céu o segredo de onde viemos e quem somos."