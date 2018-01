Uma ‘Maçã’ que vale muito!

O esguio iPhone com sua tela sensível ao toque revelou-se tão lucrativo para a Apple que a fabricante de engenhocas eletrônicas desbancou o Google, na Bolsa, e se tornou a companhia mais valiosa no Vale do Silício, o berço da inovação tecnológica dos EUA. Nos últimos doze meses as ações da Apple subiram 44%, já o Google viu desde o começo do ano os seus papéis se desvalorizarem em cerca de 27%. Leia a reportagem completa no caderno Economia&Negócios desta quarta. Do lado da Apple o principal motivo apresentado pelos analistas para o seu sucesso é o lançamento do iPhone que recentemente ganhou uma versão 3G. Apenas no primeiro final de semana a Apple vendeu mais de 1 milhão de aparelhinhos. Leia sobre as novidades da nova versão 3G do celular mais desejado do momento. A traquitana deve aterrissar no Brasil até o final do ano. Leia mais aqui. Já do lado do Google os especialistas apontam à queda da publicidade on-line em virtude da desaceleração econômica americana. Coincidência ou não o fato é que o Google enfim anunciou a estréia do seu software para celulares, o Android. Leia mais aqui. O objetivo da iniciativa é que as pessoas usem cada vez mais a internet, seja em computadores ou em celulares. Graças ao amplo alcance dos seus sistemas de publicidade on-line o Google espera ser o grande beneficiado. Leia mais no Link: Google acaba com o mistério do Android iPhone 3G é melhor, mas só um pouco