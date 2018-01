Uma Olimpíada 100% em alta definição

A primeira Olimpíada 100% captada e transmitida em alta definição (HD) será também a primeira depois do "boom" dos vídeos na internet e do surgimento dos microblogs, entre outras novidades da era digital. Além disso, em Pequim as redes de TV abertas e pagas terão pela primeira vez a concorrência direta de empresas da web, que transmitirão ao vivo e de graça os Jogos Olímpicos (veja mais na página L10). Independentemente da concorrência – ou talvez por causa dela –, as redes de televisão que transmitirão os Jogos de Pequim a partir do dia 8 de agosto preparam uma verdadeira "avalanche" de transmissões ao vivo, além de reportagens jornalísticas. Tudo para tentar evitar o avanço de outras mídias sobre um terreno onde as tevês antes nadavam de braçada. O quadro ao lado mostra a estratégia dos principais canais brasileiros na guerra pela audiência. A Rede Globo enviará 190 profissionais à China para a sua megacobertura, que pode ser a última da emissora. A Rede Record já garantiu os direitos exclusivos de transmissão dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Resta saber se até lá isso será uma grande vantagem. Nos EUA, a NBC é detentora exclusiva dos direitos tanto para TV como para web. Apesar de todas as competições em Pequim serem captadas e transmitidas em HD, apenas quem possuir um conversor de sinal digital (veja na página L13) usufruirá das imagens em alta definição.