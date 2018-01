Uma pergunta faz de jovem nova celebridade no YouTube Ele virou celebridade com uma simples questão: por que, afinal, as pessoas colocam - e assistem - vídeos no portal YouTube? O usuário Boh3m3 é um jovem de 21 anos interessado em cinema, vídeo e seriados antigos, perfil semelhante ao de outros tantos usuários do portal de vídeos YouTube. Mas Boh3m3 se tornou uma das celebridades online por conta de um vídeo de quase dois minutos em que explica seu interesse nos vídeos do serviço, onde pôde encontrar diferentes conceitos, músicas e técnicas de edição, e no qual ele faz uma simples pergunta: "Why do you tube?", onde o tube é apresentado como verbo e que, na tradução seria algo como "por que você acessa o portal." Além de ter alcançado mais de 362 mil visualizações, o arquivo gerou inúmeros vídeos como resposta à pergunta, com depoimentos variados de pessoas que dão sua resposta e interpretações em mais de 400 vídeos colocados no portal até o momento (no último dia 3 de dezembro eram cerca de 300 vídeos), com direitos a respostas variadas como "estava entediada no trabalho" ou "é uma forma de afirmar que existimos", entre outros vídeos. Mas há quem suspeite da ´autenticidade´ do vídeo, como blogueiros da área de internet, lembrando o episódio recente da LonelyGirl, vídeo de perfil viral que, mais tarde, se revelou parte de uma estratégia programada de uma agência de publicidade.