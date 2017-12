Uma pessoa morre em tiroteio na Baixada Fluminense

Edir Batista Soares Junior, de 32 anos, morreu no local. Segundo o comando do 15º Batalhão de Polícia Militar (Duque de Caxias), ele era membro do tráfico de drogas da comunidade Cinco Bocas, na Penha, zona norte do Rio e tinha registros por roubo de carros.

Além de Soares Jr., um homem não identificado foi baleado e precisou ser operado. Não há informação sobre o estado de saúde dele. Duas mulheres, também não identificadas, ficaram feridas sem gravidade, uma no braço e a outra levou uma coronhada na cabeça. Uma criança de dois anos que estava na casa foi atingida no pé. O caso é investigado pela 59ª Delegacia de Polícia (Duque de Caxias).