Uma pessoa morre no Complexo da Maré, no Rio Ocupado pelas Forças Armadas há uma semana, o Complexo da Maré, na zona norte do Rio, registrou uma morte ontem. Segundo os militares, um traficante resistente à investida do Exército e da Marinha reagiu a uma abordagem e foi morto na favela Vila dos Pinheiros, uma das 15 do conjunto que estão ocupadas, por volta das 7 horas. Já os moradores afirmam que o rapaz era um funcionário de um lava-jato que foi confundido com um bandido.