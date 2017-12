Umidade do ar fica baixa em 9 Estados e no DF Nove Estados brasileiros e o Distrito Federal estão sob alerta por conta da baixa umidade do ar, segundo a Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional. Durante todo o feriado da Independência, a permanência da massa de ar seco que está sobre o Brasil central mantém o clima seco e a umidade relativa do ar está em torno de 20% em Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Piauí, Maranhão, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. A Sedec desaconselha atividades ao ar livre e exposição ao sol entre 10 e 17 horas, principalmente entre 14 e 16 horas, período do dia em que a umidade do ar fica mais baixa. A ingestão de bastante líquido é recomendável para evitar a desidratação. Os alertas foram baseados em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).