Umidade pode ficar abaixo de 30% em São Paulo Os moradores da cidade de São Paulo devem ficar atentos ao ar seco nesta sexta-feira, 10, e no fim de semana. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a umidade relativa do ar pode alcançar índices inferiores a 30%, o que representa risco à saúde. Após uma manhã com névoa forte, o aparecimento do sol aumenta as temperaturas, causando a queda da umidade. Segundo o meteorologista do CGE Tomaz Garcia, os índices podem ficar próximos a níveis críticos entre 12h e 16h, o que gera um ar muito seco e poluído. "Sem chuva, os poluentes no ar ficam mais concentrados e não conseguem se dissipar", afirma Garcia.