Unasul deve buscar desenvolvimento na região e não fora, diz secretário-geral

“Nós não temos que sair a buscar em outras partes do mundo nossas possibilidades de desenvolvimento”, disse o secretário. “As possibilidades sobre o futuro da América do Sul estão dentro da América do Sul.”

Segundo Samper, ex-presidente da Colômbia, a ideia é tratar com prioridade, nesse processo de fortalecimento regional, projetos de infraestrutura que beneficiem o maior número de países.

A reunião de Samper com Dilma girou em torno de três principais temas, segundo o secretário. Além da questão econômica, os dois também trataram da agenda social e política da região.

Na sexta-feira, a presidente Dilma afirmou, após econtro com o presidente do Uruguai, José Mujica, que o processo de integração envolve a capacidade de “olhar os interesses da região”, que tem um mercado “muito significativo”, para equacionar o probelma da desigualdade.

Ao ser questionado sobre a situação da Venezuela, onde há denúncias de tratamentos abusivos e tortura por parte da polícia após violentas manifestações de rua, Samper defendeu que seja discutido um amplo pacto social, que envolva não apenas a questão política do país.

“Minha opinião é que o diálogo, se se reestabelecer, deveria ser em termos muito mais amplos”, afirmou, citando que a “porta” de negociação estabelecida pelos chanceleres do Brasil, Equador e Colômbia ainda se encontra aberta.

“Creio que a saída para a Venezuela deve ser uma proposta de todos e tenho a firme convicção de que o presidente Nicolás Maduro está disposto a liderar esse processo de aproximação.”

