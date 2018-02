UnB põe na internet vídeo de furto

A Universidade de Brasília colocou na internet o vídeo de um furto na TV UnB para facilitar a identificação do autor do crime.

A gravação do sistema interno de TV, do dia 8, mostra uma sequência de cinco minutos de ação: barba aparada, bem-vestido e aparentando 30 anos, o ladrão aperta a mão do vigilante, identifica-se como professor e segue para a sala de edição de vídeos. No local, movimenta-se com desenvoltura.

O ladrão esconde uma minicâmera sob a cueca, rouba laptops e equipamentos de informática. Um cúmplice, que aparece do lado de fora recebendo parte dos objetos, teria sido identificado, mas seu nome não foi divulgado para não atrapalhar a busca. O número para denúncia é (61) 3107-5847.

A Polícia Federal e a UnB descartam que o ladrão seja professor ou servidor. Não está descartada, porém, a hipótese de ser um aluno ou um ex-prestador de serviços.