UNE protesta em Brasília por recursos para Educação A Esplanada dos Ministérios é palco mais uma vez de protestos em Brasília nesta quinta-feira, 27. Desta vez, o movimento é coordenado pela União Nacional dos Estudantes (UNE), que convocou estudantes para protestar pela aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE), com a garantia de 10% do PIB do País investidos em educação pública.