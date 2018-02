Unesp recebe inscrições para 7.260 vagas até amanhã (10)

A taxa de inscrição integral é de R$ 140, mas os cerca de 400 mil alunos de último ano do ensino médio da rede pública estadual de São Paulo poderão se inscrever com desconto de 75% na taxa. Com a redução, os formandos de escolas públicas do Estado pagarão R$ 35. O benefício é oferecido por meio de convênio entre a Universidade, a Secretaria da Educação e a Fundação Vunesp, responsável pela realização da seleção, e também é válido para os alunos das escolas do Centro Paula Souza. Os interessados na redução de 75% deverão procurar a secretaria de sua escola para obterem uma senha de acesso à ficha de inscrição com o benefício.

A Universidade ainda oferece isenção integral da taxa, destinada a 7.260 candidatos socioeconomicamente carentes. A lista com os beneficiados já pode ser consultada na página da Vunesp e neste endereço (vestibular.unesp.br). Há vagas na universidade para os seguintes municípios: Araçatuba (155 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.045), Botucatu (600), Dracena (40), Franca (400), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (270), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (90), Presidente Prudente (640), Registro (40), Rio Claro (490), Rosana (80), São João da Boa Vista (40), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80) e Tupã (120).