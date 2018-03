União de delegados contesta decreto do governo de AL O delegado Antônio Carlos Lessa, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil de Alagoas (Adepol), classificou de "inconstitucional" o decreto do governo do Estado reconhecendo que a segurança pública em Alagoas vive em "situação de perigo iminente". "No Paraná e no Tocantins já tentaram fazer isto e a Justiça derrubou. A Polícia Militar não pode executar a função da Polícia Civil. É uma atitude infeliz do governo", afirmou o delegado, em entrevista a uma emissora de rádio, hoje pela manhã. Antônio Carlos Lessa disse que sua entidade deve entrar na Justiça para tentar derrubar o decreto e confirmou que os delegados da Polícia Civil entram em greve por tempo indeterminado, a partir de hoje, diante da ausência de uma contraproposta salarial por parte do governo do Estado. Os delegados reivindicam equiparação salarial com procuradores e defensores públicos, que recebem em torno de R$ 17 mil.