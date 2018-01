União Européia ameaça multar Microsoft A Comissão Européia voltou nesta quinta-feira a pressionar a Microsoft, alertando a gigante norte-americana sobre a possibilidade de ser multada novamente. O braço executivo da União Européia também acusou a companhia de uma série de oposições ao julgamento que condenou a empresa por práticas antitruste há quase três anos. A Comissão informou que a Microsoft definiu preços exageradamente altos que desencorajam possíveis competidores a produzir softwares servidores, enquanto a companhia norte-americana continua a conquistar mercado. "Nos 50 anos de política de defesa da concorrência na Europa, é a primeira vez que nós nos confrontamos com uma empresa que não cumpriu uma decisão", disse o porta-voz da autoridade, Jonathan Todd. Ele afirmou que a continuidade da disputa, quase três anos depois que autoridades de defesa da concorrência concluíram que a Microsoft abusou do poder de mercado gerado por seu sistema operacional Windows, deve-se somente ao comportamento da companhia. "Essa é uma companhia que aparentemente não gosta de cumprir decisões de defesa da competição", disse Todd, em entrevista a jornalistas. O conselheiro-geral da Microsoft, Brad Smith, disse que as multas e problemas que a empresa enfrenta na Europa são únicos. "Temos atendido as decisões antitruste nos cinco continentes há 15 anos e não estamos vivendo esses tipos de questões ou esse tipo de processo em nenhuma outra parte", disse Smith a jornalistas, durante teleconferência. A Microsoft tem quatro semanas para responder às acusações da Comissão e deverá comparecer a uma audiência. Em março de 2004, a Comissão Européia impôs multa recorde de US$ 657 milhões à Microsoft e ordenou a companhia a mudar suas práticas comerciais, decidindo que ela não entregou informações para produtores de software de menor porte que seriam necessárias para eles poderem competir com os produtos da própria Microsoft. Patentes A Microsoft tem afirmado que vai cobrar pela informação sobre interoperabilidade porque ela é baseada no trabalho da empresa e é protegida por patentes. Mas a Comissão disse nesta quinta-feira que competidores da gigante da informática entregam tais informações sem custos mesmo se são patenteadas. "A visão atual da Comissão é que não há significativa inovação nesses protocolos", disse a comissária européia de defesa da concorrência, Neelie Kroes, em comunicado. "Eu, portanto, sou obrigada a tomar medidas formais para assegurar que a Microsoft atenda a essas obrigações." A Microsoft afirma que a Comissão está tentando "regular o preço" de sua propriedade intelectual "em base global e não apenas na União Européia". A empresa informou que um estudo mostrou que seus preços estão 30% abaixo do praticado pelo mercado. A afirmação que consta em um relatório de 1.500 páginas foi rejeitada pela Comissão e tida como infundada. Nenhum rival da Microsoft comprou os acesso aos dados de interoperabilidade porque são muito caros, disse Todd, acrescentando que a participação de mercado da Microsoft no mercado de software servidor para pequenas empresas cresceu para 75% enquanto a companhia desafia a Comissão. Todd afirmou que multas adicionais por causa do preço excessivo dos protocolos podem retroagir a 16 de dezembro de 2005, o que pode implicar em encargos adicionais de centenas de milhões de euros para a Microsoft. Essas multas se somariam à penalidade de 280,5 milhões de euros imposta à empresa em julho passado por não entregar instruções claras sobre o uso dos protocolos, além da multa de 2004.