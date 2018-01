União Européia cria alerta para pornografia infantil na Web A União Européia vai criar seu primeiro sistema completo de alerta para ajudar a polícia a fechar o cerco à pornografia infantil na Internet, segundo o corpo executivo do bloco nesta sexta-feira. "A plataforma vai ajudar os investigadores do cibercrime nos estados-membros da União Européia a compartilhar informações mais efetivamente e evitar a duplicação de esforços no combate à pornografia infantil", disse a Comissão Européia em um comunicado. A comissão vai dar à polícia européia Europol 300 mil euros (377,6 mil dólares) para implantar o sistema, que pela primeira vez vai permitir que todos os estados da União Européia acompanhem as investigações sobre pornografia infantil em qualquer país do bloco e coordenem as ações mais efetivamente. "A pornografia infantil representa hoje mais de metade de todas as ofensas cometidas na Internet", afirmou a comissão, acrescentando que as redes de pornografia infantil na Web são frequentemente internacionais, o que requer cooperação entre os Estados do bloco. Na quarta-feira, os legisladores da União Européia concordaram em destinar 55 milhões de euros para o plano "Safer Internet", entre os anos 2009-2013, que pretende ampliar a segurança das crianças ao navegar na Internet, promover a conscientização da população e criar centros nacionais para denunciar conteúdo ilegal na rede. (Reportagem de Ingrid Melander)