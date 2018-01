União Européia quer saber mais sobre buscas na internet

A agência da União Européia que fiscaliza os serviços de dados expandirá sua investigação sobre os serviços de busca na internet, para além do líder do setor, o Google, e comunicará à empresa, anunciou na quinta-feira uma fonte da Comissão Européia. O Article 29 Data Protection Working Party, grupo de trabalho que cuida da proteção aos dados no bloco econômico, "preparará uma carta substancial em resposta à carta do Google, e decidiu também estudar outros serviços de busca", informou uma fonte. Ele estava se referindo à carta que o Google escreveu na semana passada informando que a empresa estava pronta a reduzir a 18 meses o período de retenção de dados sobre usuários individuais. A retenção de dados pelos portais de busca tem sido apontada como uma forma de invadir a privacidade dos usuários na rede. A carta do Google foi uma tentativa de responder às preocupações sobre privacidade que a agência já havia expressado no mês passado.