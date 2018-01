União Européia reúne seu legado em biblioteca digital

Uma nova enciclopédia da cultura européia na internet, chamada Europeana, deve ser inaugurada em novembro. Ela pretende rivalizar com o projeto Google Library, mas não pára por aí – almeja ser o ponto de partida de uma vasta cópia digital de segurança de tudo aquilo que está nas bibliotecas, museus e acervos nacionais de filmes da Europa. Henry Kissinger disse a célebre frase afirmando que a União Européia daria à Europa um número de telefone. Agora parece que ela dará ao continente um site na web também. E não se trata de uma página simples apresentando alguns fatos e números; a UE já tem muitos sites desse tipo. O que a UE tem em mente é uma rica enciclopédia digital do legado cultural europeu. A Europeana é um projeto ambicioso que pretende digitalizar grande parte das bibliotecas nacionais do continente e disponibilizar o máximo possível da civilização européia – livros, mapas, quadros, fotos, filmes – na rede e de graça. O site no momento tem apenas uma turnê de demonstração. Mas Viviane Reding, comissária da UE para mídia e sociedade da informação, prometeu disponibilizar até 2 milhões de "objetos" digitalizados para total apreciação do público – em inglês, alemão e francês – até 20 de novembro. A Europeana permitirá ao leitor que comece com, digamos, uma imagem da Mona Lisa. Então irá sugerir um passeio por outros quadros relacionados, músicas, livros ou outros artefatos a partir de palavras-chave ("Leonardo da Vinci", "retratos", "Itália", ou mesmo uma cor) – ou de uma linha do tempo da história da Europa. Parte do ímpeto do projeto era dar à Europa mais poder contra o Google. O projeto Google Library (Biblioteca Google) teve início em 2004 e já digitalizou cerca de 10 milhões de livros e outras obras de todo o mundo. No torneio mundial de digitalização da literatura, por assim dizer, a América está na dianteira, ao menos em termos numéricos. O ex-presidente da França, Jacques Chirac, ficou tão desconcertado pela iniciativa do Google que chegou a sugerir a criação de um mecanismo de busca rival construído na Europa chamado Quaero. Este projeto foi abandonado em 2006. Mas em 2005 Chirac e cinco outros chefes de Estado também deram início à Biblioteca Digital Européia, um projeto anterior e agora extinto que deu origem ao Europeana. A missão de digitalizar a cultura européia evoca a imagem perturbadora de funcionários suarentos da União Européia metidos nalgum porão, digitalizando manuscritos de Shakespeare e telas de Picasso. Mas não é o caso: Martin Selmayr, porta-voz do gabinete de Reding na Comissão Européia, disse que o projeto envolve a organização de diversas iniciativas de digitalização já em desenvolvimento nas bibliotecas estatais e arquivos nacionais da Europa, para que os livros e filmes e fotos e quadros sejam acessados a partir de um único site. Ninguém digitaliza livros na Comissão Européia. Mas o gabinete de Reding precisa resolver problemas de compatibilidade e garantir que todos os arquivos digitalizados funcionem uns junto aos outros. As bibliotecas também precisam evitar a redundância nos seus esforços, já que a Europeana não tem necessidade de 27 cópias de Fausto, de Goethe. O outro grande problema é a triagem: o que deve ser digitalizado primeiro? A Europeana quer mostrar "os principais elementos de uma cultura nacional", disse Selmayr, de modo que grandes obras antigas e frágeis, como a Bíblia de Gutemberg e a Magna Carta, têm prioridade óbvia. "Mas é muito importante que estas decisões não sejam tomadas por entidades políticas", disse ele. A UE deixou estas decisões para os bibliotecários e arquivistas, e já que a digitalização do acervo é vista pelas próprias bibliotecas como forma de preservação ou de manter uma cópia de segurança, cada instituição tem prioridades diferentes. "Por exemplo, revistas da época do exílio alemão", disse Ute Schwens, diretora da Biblioteca Nacional da Alemanha. "Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos intelectuais alemães foram para o exílio e publicaram trabalhos em muitos países diferentes. Possuímos estas publicações, mas elas são material da época da guerra. São raras, muitas vezes são publicações clandestinas, muitas delas não estão em boas condições. Não podemos deixar que o público geral as manuseie. Assim, para disponibilizá-las, estamos digitalizando-as primeiro." Além do acervo dos países da UE, outros acervos de países europeus podem ser incorporados à Europeana. O mais difícil é a categorização que possibilitará posteriormente a identificação dos documentos. O ano em que a obra foi terminada, o artista, as suas cores e temas predominantes - todas as informações que a Europeana precisa catalogar para encontrar um determinado objeto. É um projeto enorme, mas viável.