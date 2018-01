União Européia terá biblioteca digital com 6 milhões de obras A União Européia (UE) começa a dar os primeiros passos para a implementação da Biblioteca Digital, um projeto com o qual pretende disponibilizar pela internet a produção cultural de seus 25 países-membros e deverá reunir até 2010 cerca de seis milhões de manuscritos, livros, filmes, fotografias e outros documentos de importância histórica. ?Nosso objetivo é criar um ponto de acesso multilíngüe para toda a herança cultural européia?, explicou a comissária de Sociedade da Informação e Mídia, Viviane Reding. ?A biblioteca permitirá, por exemplo, que finlandeses encontrem e usem livros digitais e imagens de bibliotecas, arquivos e museus da Espanha, ou que um alemão encontre na rede material filmográfico histórico da Hungria.? Com acesso aberto para todo o mundo, a Biblioteca Digital Européia também permitirá que os brasileiros consultem, sem sair do país, jornais alemães da época da Segunda Guerra Mundial ou manuscritos portugueses sobre o descobrimento do Brasil, por exemplo. Maior acervo digital Esta semana os países europeus foram convocados a estabelecer centros de digitalização em grande escala e a começar a digitalização das obras de todas as bibliotecas nacionais. Em 2007, o processo deverá ser estendido aos arquivos e museus. A UE espera contar com dois milhões de obras digitalizadas até o início de 2008, quando o acervo inicial estará disponível. Esse número deve chegar a seis milhões em 2010 e a idéia dos criadores do projeto é que não pare de crescer ?já que, então, potencialmente todas as bibliotecas, arquivos e museus da Europa, além de instituições culturais e o setor privado, poderão compartilhar seus acervos online com a Biblioteca Digital Européia?, segundo Reding. A comissária aposta que esse será ?o maior acervo de obras digitalizadas do mundo?. Direitos autorais O que ainda não está claro é se o acervo da Biblioteca Digital contará com materiais publicados recentemente. ?Isso dependerá de acordos que poderão ser estabelecidos com editores e autores. Temos que estudar uma forma de disponibilizar na internet as obras vinculadas a direitos autorais?, afirmou Martin Selmayr, porta-voz da comissária Reding. Desses possíveis acordos também dependerá a decisão de permitir que a consulta seja gratuita. De acordo com Selmayr, ?seguramente não se cobrará pelas consultas a obras de domínio público, ou seja, materiais que já não são cobertos por direitos autorais?. O projeto custará aos bolsos europeus entre 200 milhões e 250 milhões de euros (entre R$ 556 milhões e R$ 696 milhões) em quatro anos, um custo que será dividido entre os 25 membros da UE. A Comissão Européia contribuirá com 60 milhões de euros. Para a UE o investimento vale a pena: ?Uma vez digitalizada, nossa herança cultural também poderá ser utilizada como base para novos projetos criativos e para uma série de produções e serviços culturais. Poderá, por exemplo, ter um papel importante no futuro crescimento de setores como educação e turismo?, garante Selmayr. A página da Biblioteca Digital Européia na internet já está pronta, mas atualmente funciona apenas como um portal para os catálogos digitais de algumas bibliotecas do continente.