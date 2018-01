União Européia vai punir incitação ao terrorismo na Internet Os países da União Européia fecharam acordo na sexta-feira para a adoção de leis severas contra o incitamento ao terrorismo, a fim de reprimir o uso da Internet por grupos militantes. Os ministros do Interior e da Justiça da União também concordaram, em reunião no Luxemburgo, em um plano de ação para tentar impedir que esses grupos obtenham explosivos. A polícia afirma que a Internet assumiu grande importância para os militantes, permitindo que eles compartilhem know-how, planejem operações e difundam propaganda para uma audiência de massa. "A Internet está sendo usada para inspirar e mobilizar terroristas locais... e funciona como um campo virtual de treinamento", afirma o texto do acordo entre os ministros. "Cada país membro deve tomar as medidas necessárias para garantir que as violações relacionadas ao terrorismo incluam provocação a cometer delitos terroristas, recrutamento para o terrorismo e treinamento para o terrorismo." Os Estados também podem considerar tentativas de recrutar e treinar como crimes de terrorismo, mas não serão obrigados a fazê-lo, disse um funcionário da União. Julio Perez Hernandez, secretário espanhol da Justiça, recebeu o acordo positivamente. "A batalha para antecipar (atos de terrorismo) é crucial para a Espanha", disse ele a repórteres. "Não devemos esperar pela fumaça para saber que existe terrorismo." Em um esforço por acalmar os defensores dos direitos civis, a lei dispõe que a nova medida não poderá ser usada para restringir a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Antes de entrar em vigor, ela precisa ainda ser confirmada pelos ministros, depois que diversos Legislativos nacionais a debateram. Um funcionário da Comissão Européia disse que países como Espanha e Itália já punem a incitação pública ao terrorismo, mas que outros, como os países escandinavos, teriam de alterar suas legislações a fim de incorporar o novo texto da União Européia. Sob o plano de reforço da segurança com relação a explosivos, os ministros concordaram em estabelecer um sistema de alerta antecipado sobre roubos de explosivos e detonadores, até o final do ano.