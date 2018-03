União libera mais de R$ 2 mi para ações em RO, PR e MS O governo de Rondônia receberá mais R$ 884 mil do governo federal para a execução de ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. A decisão é da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, órgão do Ministério da Integração Nacional. O Estado de Rondônia foi recentemente atingido por fortes chuvas e cheias. O problema, inclusive, prejudicou a capital, Porto Velho, que teve várias áreas alagadas por causa do transbordamento do rio Madeira, exigindo a remoção de moradores.