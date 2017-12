União reconhece situação de emergência em 236 municípios O governo federal reconheceu nesta quinta-feira situação de emergência em 159 municípios do Rio Grande do Norte e em 60 municípios de Pernambuco, além de localidades do Amazonas, Pará, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Portarias da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, integrante do Ministério da Integração Nacional, foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje, reconhecendo situação de emergência em um total de 236 localidades de nove Estados.