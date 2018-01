Unibanco estréia agência no Second Life Brasil

O Unibanco inaugurou nesta segunda-feira, dia 11, uma agência virtual dentro do Second Life Brasil. Instalada na Ilha São Paulo Jardins, a agência contará com avatares atendentes que irão recepcionar usuários. A idéia, segundo o diretor de comunicação Marcos Caetano, é capitalizar sobre a projeção institucional da marca dentro do metaverso do game. Nesse sentido, a ação do Unibanco peca por não acrescentar nada novo em termos de proposta de valor para os usuários do SL, já que os usuários só poderão receber informações sobre o banco e seus serviços, além de visualizar vídeos promocionais do Unibanco dentro do ambiente da agência. Em compensação, Caetano não descarta ações futuras. "Estamos experimentando o Second Life e não descartamos evoluir nossa presença institucional para um modelo de negócios ais efetivo dentro do metaverso. Claro que faremos isso avaliando a demanda que tivermos e se há mesmo potencial de negócio para tal. A agência virtual é uma base para isso", afirma. Pelo menos a empresa pretende fazer uma ação mais perene no SL, mantendo duas pessoas ativas em horário comercial para atender outros avatares, o que já é bem mais do que muitas empresas têm feito no Second Life ao apenas montar um prédio virtual sem atendimento e com poucos ou nenhum atrativo para o usuário. Em tempo, dentro do Second Life, as coordenadas 94,137,25 teleportam o usuário direto para a frente da agência. Help Brasil Em tempo, a Ilha Help Brasil voltou a funcionar normalmente nesta semana, após enfrentar problemas de funcionamento na semana passada. A causa do problema, que levou ao sumiço de lojas, foi caracterizada como uma falha técnica pela Linden Lab, desenvolvedora do Second Life.