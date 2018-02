Unicamp cria prêmio para melhor professor da graduação

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) vai premiar os melhores professores da graduação a partir do ano que vem. O Conselho Universitário (Consu) da instituição aprovou, no fim do mês passado, criação do prêmio Reconhecimento Docente pela Dedicação ao Ensino de Graduação, que vai conceder ao professor que se destacar a quantia de R$ 8.211,02.

A proposta, aprovada por unanimidade, começa a valer no ano que vem. Será contemplado um professor de cada instituto de ensino da Unicamp.

O valor concedido é equivalente a um salário-base do nível MS-3, título integral, do quadro de profissionais da universidade. Além do dinheiro, o docente também receberá um diploma.

"Mais do que um prêmio, é uma distinção pelo trabalho", explica Marcelo Knobel, pró-reitor de graduação da Unicamp. "É o reconhecimento que a instituição presta para aqueles que se dedicam à atividade mais nobre que temos na universidade, que é o ensino de graduação."

A escolha dos professores será feita por uma comissão formada por cinco membros internos e cinco externos à universidade e deve ser presidida pelo pró-reitor de graduação. Cada unidade pode indicar até três nomes e cada docente pode ganhar o prêmio apenas uma vez.

Entre os principais critérios que serão levados em conta na seleção dos professores, estão a orientação de projetos de iniciação científica já concluídos; responsabilidade pela implantação de novas disciplinas e desempenho na avaliação feita pelos alunos, por meio de questionários, entre outros.

"Existe uma dificuldade de avaliar a atividade docente - o que significa um bom professor? Por isso abarcamos uma série de possibilidades", afirma Knobel.

Produção. A Universidade Estadual Paulista (Unesp) instituiu o Programa de Estímulo à Divulgação e Internacionalização do Conhecimento produzido na instituição. As unidades mais produtivas recebem R$ 300 mil. Entre os fatores avaliados estão captação de recursos e formação de recursos humanos.