Unicamp divulga lista de aprovados para 2ª fase A Comissão Permanente para os Vestibulares da Universidade de Campinas (Unicamp) liberou nesta quinta-feira, 19, a lista dos 15.761 candidatos aprovados para a segunda fase do vestibular 2014. Os locais de provas podem ser consultados pelo número de inscrição ou nome do candidato no site da comissão.