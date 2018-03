Unicamp inicia em julho processo de isonomia salarial A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no interior de São Paulo, inicia em julho o processo de isonomia salarial com a Universidade de São Paulo (USP). Em dois anos, a Unicamp quer equiparar os pisos salariais dos 7,7 mil funcionários de carreira, que estão com uma defasagem de até 56%, em alguns casos, desde 2011.