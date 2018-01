Unicamp recebe máquina de R$ 800 mil

O Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho em São Paulo (Cenapad), localizado no campus da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), ganhou um novo sistema computacional com capacidade de processamento quase três vezes maior do que o anterior e que consumiu investimentos de R$ 800 mil. O supercomputador possui 172 processadores Intel Itanium 2 e 496 gigabytes de memória RAM, totalizando uma capacidade de processamento de cerca de 1,1 mil gigaflops. O equipamento anterior, inaugurado em 2005 no Cenapad, tinha capacidade de processamento de 420 gigaflops, informou a Agência Fapesp. A máquina foi adquirida da Silicon Graphics com recursos do Sistema Nacional de Alto Desempenho (Sinapad), ligado à Rede Nacional de Pesquisa (RNP) e ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). O equipamento foi comprado junto com o software Gaussian, um dos mais conhecidos e utilizados pela comunidade mundial de químicos, o que deverá aumentar consideravelmente o tempo de uso do equipamento pelos pesquisadores da área. "A nova máquina é a mais potente em operação no país por usar arquitetura de memória distribuída, conhecida como numaflex. Com essa tecnologia é possível rodar programas pesados, que precisam, por exemplo, de 32 gigabytes de memória, sem a necessidade de fazer paralelismo, que é quando os processadores funcionam ao mesmo tempo", disse Edison Zacarias da Silva, coordenador executivo do Cenapad, à agência. "Comparada com outras máquinas do Cenapad, o grande diferencial dessa que acaba de ser inaugurada é justamente a memória distribuída", complementou. Segundo a agência, a nova estrutura contribuirá para a continuidade das simulações computacionais em áreas como física, química, biologia, engenharia, matemática e genômica. "Temos atualmente, em nossas máquinas, 94 projetos sendo desenvolvidos por 240 usuários de todo o país", disse Gleb Wataghin, professor do Instituto de Física da Unicamp. Silva disse que a nova máquina deve eliminar problemas de filas de pesquisadores do país interessados em usar os recursos de computação do centro. Antes da chegada do novo equipamento, os pesquisadores tinham que esperar dois a três dias. A inauguração do parque computacional na Unicamp foi a segunda de uma série de seis novos parques financiados pelo Sinapad, segundo a agência. "O projeto do Sinapad pretende revitalizar o sistema nacional de computação. Ao longo de 2008, podemos dizer que a capacidade computacional brasileira deverá ser multiplicada por sete", disse o coordenador. Outra máquina semelhante à do Cenapad foi inaugurada no começo de março no Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). No final de julho do ano passado, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) começou a operar um sistema de computadores interligados da NEC que exigiu investimentos de 2,4 milhões de dólares e que figurou na lista das 500 máquinas mais poderosas do mundo. Os equipamentos foram comprados com recursos do Projeto de Tecnologia da Informação para Meteorologia (Protim), do governo federal.