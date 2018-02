Unidade de apoio ao cardíaco faz 50 anos A Associação Nacional de Assistência ao Cardíaco (Anac), ligada ao Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, completa 50 anos nesta quinta-feira, 5. Sem fins lucrativos, presta assistência ao cardíaco e família, colaborando com a reabilitação do paciente. Os acompanhantes dos doentes, muitos vindos de outros Estados e países, são acolhidos na filial da Anac, a Casa do Cardíaco, em Diadema, no Grande ABC (SP). Interessados em colaborar com a instituição podem doar alimentos, material de higiene, roupas e artigos de escritório. Mais informações pelo telefone (0xx11) 5579-0609. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.