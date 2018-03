Unidade do ar fica baixa em 12 Estados e no DF As defesas civis de 12 Estados e do Distrito Federal estão sob alerta da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, por conta da baixa umidade do ar. De acordo com a Sedec, pelo menos até a próxima sexta-feira a massa de ar seco que cobre grande parte do Brasil deve manter as condições de baixos índices de umidade relativa do ar em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Rondônia, Pará e do Distrito Federal. A secretaria continua desaconselhando atividades ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas, principalmente entre 14 e 16 horas, período do dia em que a umidade do ar fica mais baixa. A ingestão de bastante líquido é aconselhável para evitar a desidratação. Os alertas foram baseados em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Previsão e Estudos Climáticos (Cptec).