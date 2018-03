Unidos da Tijuca começa desfile no Rio A Escola de Samba Unidos da Tijuca é a segunda agremiação a desfilar no segundo e último dia do desfile do Rio. A escola, que tem como samba-enredo ?Vou Juntando o que Eu Quiser, Minha Mania Vale Ouro. Sou Tijuca, Trago a Arte Colecionando o Meu Tesouro?, sobre a mania de colecionar, acabou de iniciar a apresentação.