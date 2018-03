Unidos da Tijuca é a campeã do carnaval no Rio A Unidos da Tijuca é a campeã do carnaval do Rio deste ano. A apuração do desfile das escolas de samba terminou às 18 horas desta quarta-feira, 05, no sambódromo. A escola do carnavalesco Paulo Barros apresentou o enredo "Acelera, Tijuca!", em homenagem ao piloto Ayrton Senna, que morreu há 20 anos, e somou 289,4 pontos em 300 possíveis. É o quarto título da escola, que também venceu em 1936, 2010 e 2012, os três últimos sob o comando de Paulo Barros.