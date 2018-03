Unidos da Tijuca mostra a mania de colecionar

A Unidos da Tijuca, classificada em quarto lugar no desfile de 2007, com um samba-enredo que mostrou as emoções da fotografia, trará este ano à Marquês da Sapucaí, no Rio, um desfile de relíquias, ressaltando a importância histórica do costume humano de colecionar. Com o samba-enredo Vou Juntando o que Eu Quiser, Minha Mania Vale Ouro. Sou Tijuca, Trago a Arte Colecionando o Meu Tesouro, a escola é a única representante da comunidade lusitana no carnaval carioca. Fundada em 31 de dezembro de 1931, a agremiação foi campeã pela primeira vez em 1936, com o enredo Sonhos delirantes. Mangueira e Viradouro empolgam na 1ª noite Saiba como foram os desfiles em SP no 2º dia Saiba como foram os desfiles em SP no 1º dia Veja as melhores imagens dos desfiles em SP Qual escola de samba será campeã em SP? Qual escola de samba será campeã no Rio? Tudo sobre as escolas do Rio e os sambas As melhores imagens do Carnaval pelo Brasil Nos anos seguintes, a Tijuca enfrentou dificuldades para se manter no Grupo Especial. Ficou de fora do desfile principal por duas décadas, entre 1960 e 1980. Em 1988, a Tijuca retornou ao grupo principal e, desde então, pontuou os desfiles com uma de suas principais características: a influência portuguesa. A idéia de levar para a avenida tesouros particulares de coleções, que carregam informações preciosas de diferentes épocas, surgiu, segundo o carnavalesco Luiz Carlos Bruno, após a análise dos dois últimos desfiles da Unidos da Tijuca. Em 2006, a idéia do samba-enredo foi inspirada na coleção particular de discos de vinil de Bruno e, em 2007, na coleção de fotos que cultiva. Para 2008, ele resolveu ressaltar a importância dos colecionadores para a formação da história. O desfile da Tijuca está previsto para as 22h05 desta segunda-feira, 4. A agremiação levará ao Sambódromo 4 mil integrantes, em 30 alas. A rainha da bateria, tradicionalmente, é a apresentadora Adriane Galisteu, do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), única celebridade prometida pela escola. Vice-campeã em 2004 e 2005, a intenção para 2008 é vencer, diz Bruno. Mas o carnavalesco pondera: "Independente de colocação, o mais importante é fazer o carnaval acontecer na avenida." O samba-enredo foi composto por Júlio Alves, Sereno, Paulo Rios e Beto Lima. O intérprete da escola ?azul-pavão e amarelo-ouro? será Wantuir. Em 2004 e 2005, a Tijuca, que deve ser a segunda a desfilar na segunda-feira, conquistou o vice-campeonato do Grupo Especial e foi campeã do Grupo de Acesso em 1999. Confira o samba-enredo da Unidos da Tijuca: Vou Juntando o que Eu Quiser, Minha Mania Vale Ouro. Sou Tijuca, Trago a Arte Colecionando o Meu Tesouro Cada objeto, uma história pra contar Vivo a aventura de outra vez eternizar Tijuca, coleciona na avenida Emoções pra toda vida Um tesouro singular Meu pavão em destaque na exposição, resgatou Relíquias do tempo que o sentimento "guardou" Olhar inocente Embala "boneca" - criança Um sonho menino, guiando destino, Eterna lembrança O teu manto é minha proteção "Amuleto" ouro e azul, é a minha luz! Cristalina fonte de poder Pequeno ser que me conduz O tempo que passa, valoriza a arte E faz acender A chama que arde, Buscar a verdade, e reaprender A plantar cultura em um jardim E assim ver florir Com a luz de cada geração, nova civilização Passos de nossos ancestrais Traços de mestres imortais Salões do passado, presente riqueza, "Chave" do futuro com certeza Dá um show Tijuca, Outra "nota" dez pra colecionar E "selar" tua vitória, A "peça" que falta pra te completar