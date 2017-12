Unidos de V.Maria tenta repetir desfile impecável de 2014 Campeã do Grupo de Acesso em 2014, o Grêmio Recreativo Unidos de Vila Maria quer repetir o impecável desfile que realizou no ano passado para conquistar seu primeiro título no Grupo Especial. A escola, que abre neste sábado, 14, o segundo dia de desfiles no Sambódromo do Anhembi, conquistou a nota máxima em 2014 com um samba-enredo que comemorou os 60 anos de sua fundação.