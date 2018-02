UniSantos expulsa 11 alunos por fraudar trabalhos

De acordo com o reitor da UniSantos, Marcos Medina Leite, os alunos, a maioria de uma mesma turma, apresentaram relatórios com evidências de plágio e abordagem de audiências fictícias. "As peças apresentavam inconsistência entre o contexto de uma suposta audiência e sua real possibilidade de ter ocorrido", afirmou.

Os relatórios eram apresentados com carimbos e certidões falsificadas de autoridades judiciais dos fóruns de Santos, São Vicente, Cubatão e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP). O advogado especialista em direito educacional, Davi Lima Prada, deve se reunir na quinta-feira, 8, com parte dos universitários expulsos para assumir a defesa dos estudantes.