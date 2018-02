Unit da Via Varejo em oferta sai abaixo do sugerido por bancos A oferta secundária de units da Via Varejo, unidade de eletroeletrônicos e móveis do Grupo Pão de Açúcar, movimentou 2,845 bilhões de reais, com cada unit a 23 reais, abaixo da faixa indicativa de 25,60 a 33,60 reais.