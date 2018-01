United oferece dados sobre vôos nos celulares dos clientes Clientes da companhia aérea United Airlines poderão receber informações sobre vôos e programas de fidelidade diretamente em telefones celulares e PDAs. A empresa começará a fornecer dados como guias de cidades, mapas e a previsão do tempo em locais de destino em parceria com a iAnywhere. As informações serão oferecidas gratuitamente por meio do serviço online AvantGo. O serviço inclui informações em tempo real sobre vôos, dados sobre o trajeto, situação do cliente no plano de milhagem Mileage Plus, entre outras.