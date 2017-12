UniverCidade descumpre prazo de entrega de documentos

Os alunos começaram a chegar à Rua Gonçalves Dias por volta das 7 horas. Algumas senhas foram distribuídas, mas não em número suficiente para a procura - a fila se estendeu pela Gonçalves Dias, cruzou a Rua do Ouvidor, dobrou na Rua do Rosário e chegou até a Avenida Rio Branco. Às 11h30, os estudantes foram avisados de que os diplomas não estavam disponíveis e de que só poderiam pegar documentos alunos formados no segundo semestre de 2013 das carreiras de Marketing, Administração e Ciências Contábeis. A informação deixou o grupo ainda mais revoltado.

"Estou formada em administração desde 2011 e não tenho diploma nem certificado de conclusão do curso. Não posso sequer fazer um concurso público", desabafou Priscila Maia Abrandes Lima, de 32 anos.

Vanessa Cristina Simões Gomes, de 31 anos, foi aprovada para tirar o registro do Conselho Regional de Contabilidade, mas tem prazo para entregar o diploma. Formada no primeiro semestre de 2012, não tem ideia de quando vá receber o documento.

A crise da instituição começou a se agravar em 2010, com atrasos de pagamentos e paralisações de professores, alunos e funcionários. No ano passado, houve greve durante praticamente todo o ano. Diante do fraco desempenho, UniverCidade e Universidade Gama Filho foram descredenciadas recentemente pelo MEC. Foi formado um consórcio entre as universidades Estácio de Sá, Veiga de Almeida e Senac/RJ para receber os 14 mil alunos das duas instituições que perderam seus registros. O prazo para transferência, iniciado hoje, vai até 14 de março. Os estudantes serão dispensados de taxas de matrícula ou de adesão.