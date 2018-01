Universal vai oferecer músicas por meio de rede social

O Universal Music Group anunciou nesta segunda-feira, 10, assinatura de acordo com o site de redes sociais Imeem, cujo tema é a música, para oferecer transmissões de faixas e vídeos digitais gratuitos a usuários do site, em um sistema bancado por publicidade. VEJA TAMBÉM Nokia anuncia parceria com Universal e sacode mercado O Universal, controlado pelo grupo francês de mídia Vivendi, é a quarta das grandes empresas de música a fechar acordo com o site, seguindo o exemplo de Warner Music Group, EMI Music e Sony BMG Music Entertainment, uma joint-venture entre a Sony e a Bertelsmann. O Imeem, que afirma ter mais de 19 milhões de membros, permite que os usuários criem perfis e se conectem por meio do upload de arquivos em formato MP3, para criar listas de músicas compartilhadas. As grandes gravadoras, como a Universal, vêm tentando encontrar um ponto de equilíbrio entre a repressão à pirataria online e a formação de parcerias com novas empresas do setor, à medida que procuram novas maneiras de promover e distribuir música aos fãs. "O Imeem desenvolveu uma maneira inovadora de fazer da música de nossos artistas uma experiência musical excitante para os nossos consumidores, enquanto a remuneração justa de nossos artistas é garantida", acrescentou. O Imeem é o quarto site de entretenimento mais visitado dos Estados Unidos, depois do YouTube (controlado pelo Google), do Google Video e do MySpace Videos, da News Corp., de acordo com o Hitwise, um grupo que acompanha a audiência da internet. O site conta com o apoio da Morgenthaler Ventures e Sequoia Capital, que também bancaram o desenvolvimento inicial do YouTube, antes que este fosse adquirido pelo Google por US$ 1,65 bilhão.