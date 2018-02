Universidade de Santos expulsa 11 alunos de Direito por fraude em estágios

A Universidade Católica de Santos (UniSantos) expulsou 11 alunos do último ano do curso de Direito após avaliar que o grupo desrespeitou a "ética acadêmica" ao apresentar relatórios fraudulentos à disciplina Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), que consiste na avaliação dos estágios acadêmicos.

De acordo com o reitor da UniSantos, Marcos Medina Leite, esses alunos, a maioria de uma mesma turma, apresentou relatórios com evidências de plágio e abordagem de audiências fictícias. "As peças apresentavam inconsistência entre o contexto de uma suposta audiência e sua real possibilidade de ter ocorrido", afirmou. Os relatórios eram apresentados com carimbos e certidões falsificadas de autoridades judiciais dos fóruns de Santos, São Vicente, Cubatão e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Um advogado deve se reunir amanhã com parte dos universitários expulsos para assumir sua defesa e tentar reverter a decisão da Unisantos.