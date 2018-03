Universidade decreta luto por brasileiro morto nos EUA A Universidade de Pernambuco (UPE) decretou luto de três dias em homenagem ao professor Almir Olímpio Alves, uma das 13 vítimas do massacre ocorrido na sexta-feira na American Civic Association, em Binghamton, no Estado norte-americano de Nova York. Na unidade onde Almir ensinava, no município de Nazaré da Mata, zona da mata pernambucana, não houve aula hoje. Está programada para hoje uma homenagem ao professor, que fazia pós-doutorado em Matemática na Universidade de Binghamton, com missa e discursos de representantes de professores e alunos.