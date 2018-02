Universidade do AM pede ajuda da PF para segurança A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) solicitou hoje à Polícia Federal patrulhamento na instituição. Segundo a Ufam, o pedido foi feito pela reitora Márcia Perales depois que policiais federais flagraram e detiveram 15 alunos consumindo drogas no campus da universidade, na sexta-feira. Segundo a instituição, há uma empresa terceirizada para fazer a segurança no campus, mas existe a necessidade de uma ação com eventuais blitze da PF.