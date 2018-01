Universidade do Pasquistão adquire classmate PCs A universidade paquistanesa Allama Iqbal Open é a primeira instituição a assinar um acordo para a adoção do Classmate PC, um notebook de baixo custo desenvolvido pela Intel como plataforma para inclusão digital em países em desenvolvimento. A AIOU se comprometeu a comprar 700 mil Classmate PCs até 2009. A universidade tem como objetivo equipar seus estudantes e acadêmicos com o equipamento. A expectativa é de que os estudantes da AIOU acessem suas lições online, interagir com os processos via internet, enviar suas tarefas online e serão informados em tempo real sobre eventos e anúncios da universidade.