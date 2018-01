Universidade escocesa oferece curso para hacker

Estudantes de pós-graduação de uma universidade escocesa vão aprender a arte de penetrar em sistemas de computador, ou seja, serão treinados para ser hackers. O curso de Ethical Hacking and Computer Security (Hacker Ético e Segurança de Computadores, em tradução livre) oferecido pela Abertay University vai explorar métodos usados por criminosos para atacar as redes de computadores. Os alunos vão aprender como testar os sistemas para encontrar pontos vulneráveis e criar formas de protegê-los. Os organizadores do curso acreditam que dois anos depois de completar o curso, os alunos podem estar ganhando bons salários, segundo os padrões britânicos. A universidade já oferece cursos de graduação em Ethical Hacking and Countermeasures (Hacker Ético e Medidas de Prevenção, em tradução livre). O diretor do departamento de Computação Lachlan MacKinnon disse: "Uma das suposições que as pessoas fazem é de que se compram programas anti-vírus vão estar protegidas contra todos os vírus conhecidos". "Isto pode até ser verdade, mas tem muita coisa por aí que nós desconhecemos", disse ele. "Então, criar sistemas mais efetivos e modelos de segurança para garantir que não tenhamos esses problemas é o que forma a base desse curso". MacKinnon acrescentou que as grandes empresas não precisam temer que os estudantes se tornem "perigosos" e usem seu conhecimento para o mal. "Na indústria (de computação) nós nos referimos às pessoas com chapéus brancos e pretos, isso vem dos antigos filmes de faroeste", ele disse. "Mas na realidade somos muito cuidadosos na seleção das pessoas que trazemos para o programa". Segundo o diretor, a universidade adota procedimentos de veto rigorosos, checando os candidatos para saber se têm antecedentes criminais. "Somos muito cuidadosos para assegurar que as pessoas que são admitidas estão fazendo isto pelas razões certas".