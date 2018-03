Universidade incendiada redistribuirá turmas em Curitiba

Um dia após o incêndio que destruiu o prédio onde funcionava a Faculdade de Ciências Biológicas e de Saúde da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), no campus Bigorrilho, em Curitiba, a instituição informou em nota oficial que manterá o início das aulas para a próxima semana com uma redistribuição das turmas pelos outros cinco conjuntos de edifícios. As causas do fogo, que arruinou também a capela, além de 12 mil metros quadrados da escola superior, segundo estimativa do Corpo de Bombeiros, começaram a ser investigadas nesta quarta-feira, 6, pela Polícia Técnica, mas só devem ser divulgadas na próxima semana. Além disso, o estabelecimento universitário também iniciou um trabalho de análise e avaliação dos prejuízos, que deverão ser divulgados nos próximos dias. A área assolada, que está interditada, foi o local de surgimento da faculdade. A pequena igreja queimada foi construída em 1926 e pertencia ao então Colégio Marcelino Champagnat.