Universidade nos EUA enfrenta protestos após proibir Skype A Universidade de San Jose está enfrentando uma dura batalha em sua intenção de proibir o uso do Skype, o popular software de conferências pela internet. O objetivo da instituição é evitar que o aplicativo de voz sobre IP seja utilizado para invasões ou na quebra da segurança de sua rede de computadores. O motivo é que o termo de licenciamento do Skype permite que outras empresas que não a detentora dos direitos do software, o site de leilões eBay, acessem a rede da universidade. Foi o mesmo motivo que levou ao banimento do software em outras duas universidades norte-americanas e em outras instituições de ensino britânicas. No caso, a Universidade de San Jose também quer limitar o uso de sua rede e banda de conexão apenas para suas atividades, e que o uso do Skype seria algo de interesse particular dos usuários, o que não interessaria à instituição. Só que estudantes e professores discordam e estão protestando contra a proibição, afirmando que o banimento do software colocaria a instituição em desvantagem em termos de colaboração, já que o Skype é usado por educadores em todo o mundo. Situada a apenas 16 quilômetros da universidade, a eBay afirmou que enviará representantes à Universidade de San Jose para tentar esclarecer as dúvidas quanto à segurança e consumo de banda. Outros programas de VoIP, no entanto, permanecem liberados pelo departamento de tecnologia da instituição, que também quer proibir o uso de aplicações de computação distribuída, a chamada ?grid computing?.