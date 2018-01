Universidades brasileiras investem no Second Life

Reportagem publicada nesta segunda-feira, 23, no jornal Valor Econômico aborda a crescente utilização do mundo virtual do Second Life por universidades brasileiras. Seguindo o exemplo de mais de cem instituições de ensino de todo o mundo, faculdades nacionais buscam recriar o modelo de aprendizagem tradicional. Já têm sede no metaverso a Universidade Mackenzie, a Universidade Presbiteriana Anhembi Morumbi e as Faculdades Senac. A Universidade de São Paulo (USP) e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) anunciaram uma parceria para agosto. Além de promover ações de marketing para conseguir novos alunos, as universidades promovem cursos online. Diferente dos tradicionais, oferecidos pela Web e até por teleconferência, esses conseguem criar contato entre professores e alunos. "O fato de você se ver presente na sala de aula com seu avatar e poder interagir com com os colegas e professores colabora para um maior envolvimento dos alunos", afirma na matéria a coordenadora de informática na educação do Mackenzie. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural.