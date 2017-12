Universidades santistas acolhem candidatos da Fuvest Duas universidades santistas ficaram à disposição dos 2.650 candidatos do litoral que iniciaram neste domingo as provas da primeira fase do vestibular da Fuvest. Antes do meio-dia, já havia uma multidão concentrada nos arredores da Unip, no bairro do Marapé, e da Universidade Santa Cecília (Unisanta), no Boqueirão, a fim de esperar a abertura dos portões, marcada para as 12h30.