Universitário é preso acusado de estelionato em SP

O estudante de jornalismo T.O.B., de 23 anos, foi preso na terça-feira, 26, em São Mateus, zona leste de São Paulo, acusado de envolvimento com fraudes de cartões de débito e com o golpe da compensação de cheque. Os policiais apreenderam cartões clonados ou furtados e 180 cópias de folhas de cheques compensados no Banco do Brasil. As investigações sobre um grupo de falsificadores de documentos levaram os policiais até o rapaz, que acabou detido quando descia de um veículo importado. O estudante entregou as cópias dos cheques e indicou o entregador R.S.S., de 22 anos, como parceiro nos golpes. R.S.S. foi preso logo depois. Além dos cartões bancários e das folhas de cheques, os policiais apreenderam um notebook comprado com um dos cartões. Segundo a polícia, os estelionatários falsificavam dados dos cheques compensados e apresentavam junto ao banco. O golpe só era descoberto quando o correntista reclamava do pagamento indevido.