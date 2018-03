Universitário invade posto e atropela frentista em SP A comemoração pela aprovação no vestibular de direito quase terminou em tragédia em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, na noite de ontem. Caio Meneghetti Fleury Lombardi, de 19 anos, dirigia um Vectra em alta velocidade quando perdeu o controle da direção e atravessou o canteiro de uma avenida movimentada. O carro invadiu um posto de gasolina, atropelou um frentista, e bateu contra uma bomba de combustível e outro veículo. Ele teria tentado fugir. No carro do universitário foram encontrados seis frascos de lança-perfume (um já usado). O frentista Carlos Alaetes Pereira Silva, de 37 anos, foi arrastado pelo carro e está internado em estado grave na Unidade de Emergência (UE), do Hospital das Clínicas (HC) local. O acidente ocorreu por volta de 22h30 em um posto que fica próximo a duas universidades particulares. Após o registro de boletim de ocorrência por lesão corporal culposa (sem intenção) e da realização de exame toxicológico, Lombardi foi liberado pela polícia.