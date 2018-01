Uol Megastore venderá vídeos e textos A loja Uol Megastore, que foi ao ar neste mês com a promessa de vender arquivos musicais pela Web, deve incorporar vídeos ao seu leque de ofertas até o final do ano. Embora não divulgue nomes de estúdios, a empresa está negociando acordos com provedores de conteúdo para disponibilizar em sua página episódios de seriados de TV, a exemplo do que acontece com a loja virtual da Apple, a iTunes, nos EUA. Os planos da empresa é de que a loja também incorpore no futuro a venda de arquivos de texto com trechos de livros e outros produtos que possam ser comprados eletronicamente, como games.