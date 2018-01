UOL tem software universal de mensagens instantâenas Quando o UOL lançou um software de mensagens instantâneas em 1999, o ComVC, o aplicativo oferecia o leque básico de funções para falar com os amigos pela internet. Na época, o parâmetro de aplicativo era o ICQ, da Mirabilis, que mais tarde enfrentaria a dura competição do Messenger, da Microsoft. Limitado, o software praticamente caiu no esquecimento. Mas o UOL está voltando à carga com um novo software de mensagens instantâneas, o UOL Messenger, que aposta no atrativo de permitir aos seus usuários uma conversa sem problemas com usuários de outras redes como o MSN Messenger, Yahoo Messenger, ICQ e Jabber. O software, que está numa versão beta, pode ser baixado é utilizado pelos usuários. Mesmo estando disponível publicamente, no entanto, a empresa não divulga informações sobre o software e recusa fazer quaisquer comentários sobre o tema. Não estão previstas funções como conferências por voz através do programa (função presente em outros comunicadores), então é difícil saber se o software terá atrativos suficientes para virar um hit entre os usuários, que podem utilizar outros aplicativos que se ligam a várias redes de comunicadores como o também gratuito Trillian, por exemplo.